Омбудсмен: Виновные в Башлыбельской резне предстанут перед судом

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по случаю 29-й годовщины резни в Башлыбеле.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по случаю 29-й годовщины резни в Башлыбеле.

Как сообщает Report, в заявлении омбудсмена говорится:

"Сегодня 29-я годовщина резни в Башлыбеле.

К числу военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией, относятся и массовые убийства жителей села Башлыбель в апреле 1993 года во время оккупации армянами Кяльбаджарского района. Мирные жители, включая детей, женщин, инвалидов и пожилых людей, были зверски убиты, некоторые из них заживо сожжены.

Геноцид, учиненный Арменией в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, равно как и акты вандализма в отношении исторического и культурного наследия Азербайджана, являются грубым нарушением требований действующего международного законодательства в области прав человека.

Мы верим, что виновные в многочисленных преступлениях, совершенных Арменией против мирных азербайджанцев, включая Башлыбельскую резню, вскоре предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности".