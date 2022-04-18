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Омбудсмен: Виновные в Башлыбельской резне предстанут перед судом

Омбудсмен: Виновные в Башлыбельской резне предстанут перед судом Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по случаю 29-й годовщины резни в Башлыбеле.
Внутренняя политика
18 апреля 2022 г. 13:53
Омбудсмен: Виновные в Башлыбельской резне предстанут перед судом

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по случаю 29-й годовщины резни в Башлыбеле.

Как сообщает Report, в заявлении омбудсмена говорится:

"Сегодня 29-я годовщина резни в Башлыбеле.

К числу военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией, относятся и массовые убийства жителей села Башлыбель в апреле 1993 года во время оккупации армянами Кяльбаджарского района. Мирные жители, включая детей, женщин, инвалидов и пожилых людей, были зверски убиты, некоторые из них заживо сожжены.

Геноцид, учиненный Арменией в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, равно как и акты вандализма в отношении исторического и культурного наследия Азербайджана, являются грубым нарушением требований действующего международного законодательства в области прав человека.

Мы верим, что виновные в многочисленных преступлениях, совершенных Арменией против мирных азербайджанцев, включая Башлыбельскую резню, вскоре предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Başlıbel qətliamının təqsirkarları tezliklə ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verəcəklər"

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