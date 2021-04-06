О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции 

Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции  Омбудсмен поделилась своим мнением о предложении учредить сеть омбудсменов тюркоязычных стран
Внутренняя политика
6 апреля 2021 г. 16:56
Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции 

По приглашению омбудсмена Шарафа Малкоча уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report, целью визита является укрепление сотрудничества и обмен опытом между двумя структурами. В ходе визита С.Алиева посетила Институт омбудсмена Турции, затем состоялась совместная пресс-конференция.

С.Алиева отметила успешное сотрудничество между азербайджанским и турецким народами, высоко оценив поддержку братской страны в Отечественной войне.

Омбудсмен поделилась своим мнением о предложении учредить сеть омбудсменов тюркоязычных стран. В рамках визита запланированы встречи азербайджанского омбудсмена с рядом официальных лиц Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Səbinə Əliyeva Türkiyədə səfərdədir

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
1 апреля 2021 г. 16:16
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
31 марта 2021 г. 15:43
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
5 апреля в Азербайджан доставят 84 тыс. доз вакцины AztraZeneca
5 апреля в Азербайджан доставят 84 тыс. доз вакцины "AztraZeneca"
30 марта 2021 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi