Омбудсмен Сабина Алиева находится с визитом в Турции

Омбудсмен поделилась своим мнением о предложении учредить сеть омбудсменов тюркоязычных стран

По приглашению омбудсмена Шарафа Малкоча уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report, целью визита является укрепление сотрудничества и обмен опытом между двумя структурами. В ходе визита С.Алиева посетила Институт омбудсмена Турции, затем состоялась совместная пресс-конференция.

С.Алиева отметила успешное сотрудничество между азербайджанским и турецким народами, высоко оценив поддержку братской страны в Отечественной войне.

Омбудсмен поделилась своим мнением о предложении учредить сеть омбудсменов тюркоязычных стран. В рамках визита запланированы встречи азербайджанского омбудсмена с рядом официальных лиц Турции.