Омбудсмен: Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества

Проведение этого конгресса очень важно. Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества.

Проведение этого конгресса очень важно. Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса "Разные индивиды", посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

Она отметила, что создание равных возможностей для людей этой категории является одним из показателей развития каждого государства.

"Создание новых центров реабилитации в Азербайджане по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой уже приобрело устойчивый характер", - добавила омбудсмен.

Она напомнила, что около одного процента населения мира страдает аутизмом.