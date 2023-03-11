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Омбудсмен: Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества

Омбудсмен: Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества Проведение этого конгресса очень важно. Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества.
Внутренняя политика
11 марта 2023 г. 10:10
Омбудсмен: Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества

Проведение этого конгресса очень важно. Лица с инвалидностью являются неотъемлемой частью общества.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса "Разные индивиды", посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

Она отметила, что создание равных возможностей для людей этой категории является одним из показателей развития каждого государства.

"Создание новых центров реабилитации в Азербайджане по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой уже приобрело устойчивый характер", - добавила омбудсмен.

Она напомнила, что около одного процента населения мира страдает аутизмом.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər cəmiyyətin ayrılmaz tərkib hissəsidir"

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