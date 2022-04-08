Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с годовщиной Агдабанского геноцида

В результате геноцида, совершенного армянами в селе Агдабан Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики, а также вандализма в отношении культурного наследия были грубо нарушены требования существующих международных норм по правам человека.

В результате геноцида, совершенного армянами в селе Агдабан Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики, а также вандализма в отношении культурного наследия были грубо нарушены требования существующих международных норм по правам человека.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 30-й годовщиной Агдабанского геноцида.

"Призываю международные организации и государства предпринять решительные шаги для привлечения к ответственности виновных в геноциде в Агдабане и признать эту трагедию геноцидом и преступлением против человечества", - говорится в тексте заявления.

Заявление было адресовано генеральному секретарю ООН, Совету безопасности ООН, верховному комиссару ООН по правам человека, верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, руководителям Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов стран-членов этой организации, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсменов по вопросам детей, Международному бюро мира, омбудсменам разных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в нашей республике, организациям азербайджанской диаспоры.

30 лет назад - в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года - вооруженные силы Армении совершили очередной чудовищный по своей жестокости акт массового убийства мирного азербайджанского населения. Армянские войска полностью сожгли, стерли с лица земли село Агдабан Кяльбаджарского района Азербайджана. Зверским пыткам подверглись 779 мирных жителей деревни, 67 человек были жестоко убиты, в том числе 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 малолетних ребенка, 7 женщин были заживо сожжены. Как очередное проявление осуществляемой армянами политики вандализма были уничтожены рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шемшира.