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Огтай Гюльалыев открыл оба глаза

​Огтай Гюльалыев открыл оба глаза

Октай Гюльалыев, который находится на лечении в Американской клинике в Стамбуле, открыл глаза.

Как передает “Report”, об этом сообщил сын правозащитника Табриз Гюльалыев.

“Отец сегодня немного смог немного приоткрыть левый глаз, которым он долгое время не мог шевелить. Он уже начинает открывать оба глаза. Надеемся, что он скоро проснется от комы и вернется к нам”, - сказал он.

Несколько дней назад Огтай Гюлалыев открыл правый глаз.

Отметим, что 29 октября в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пресечении улиц 28 Мая и Пушкина, автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. 

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.

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