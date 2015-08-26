Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Официальный сайт первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой заработал в новом дизайне. Об этом Report сообщили в пресс-службе фонда имени Гейдара Алиева. Сайт по адресу www.mehriban-aliyeva.az отражает жизнь и общественно-политическую деятельность первой леди.

Сайт разбит на разделы "Новости", "Биография", "Деятельность", "Поездки", "Встречи", "Интервью", "Выступления" и т.д. Здесь пользователи могут ознакомиться с деятельностью, выступлениями и интервью Мехрибан Алиевой, являющейся президентом фонда Гейдара Алиева и Азербайджанской федерации гимнастики, руководителем фонда культуры Азербайджана, депутатом, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также смогут посмотреть фото и видео.

Сайт разработан на азербайджанском, русском и английском языках. Здесь также размещена информация о различных наградах Мехрибан Алиевой, опубликованные в прессе статьи.

В разделе фото и видео пользователи наряду с общественно-политической деятельностью первой леди смогут ознакомиться с ее семейным фотоальбомом, а также с фотографиями с различных мероприятий и встреч с участием Мехрибан Алиевой.

На сайте также открыта страница и для детей, где говорится, что в многосторонней деятельности Мехрибан Алиевой забота о детях занимает главное место, а также в разделах "Мой Азербайджан", "Игры", "Это интересно" предлагаются просветительские игры и информация. В разделе "Мой Азербайджан" дети смогут получить информацию об истории, традициях, а также других исторических событиях в Азербайджане. На детской странице можно посмотреть различные мультфильмы.

Отметим, что также доступна версия сайта для мобильных телефонов и планшетов.