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Очередное заседание председателей судебно-правовых советов ОТГ пройдет в Азербайджане

Очередное заседание председателей судебно-правовых советов ОТГ пройдет в Азербайджане Очередное заседание председателей судебно-правовых советов стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) состоится в следующем году в Азербайджане.
Внутренняя политика
23 мая 2024 г. 12:35
Очередное заседание председателей судебно-правовых советов ОТГ пройдет в Азербайджане

Очередное заседание председателей судебно-правовых советов стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) состоится в следующем году в Азербайджане.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на II заседании председателей судебно-правовых советов ОТГ в Стамбуле.

Присутствовавший на заседании председатель Верховного суда и судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов отметил, что дальнейшее усиление обмена опытом с тюркскими государствами является одним из главных приоритетов для страны. Сложившаяся в настоящее время в мире атмосфера регионализации обусловливает углубление межгосударственных связей и интеграцию стран региона, сказал он.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане за последние годы был достигнут существенный прогресс в области цифровизации, использования современных технологий. По словам Керимова, взаимные встречи будут способствовать дальнейшему повышению эффективности правосудия.

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