Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 27 марта, 2026
    • 12:35
    Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНО

    Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из России в Иран через территорию Азербайджана.

    Как сообщает южное бюро Report, грузовой караван из 7 автомобилей после прохождения таможенного контроля на таможенном пункте "Джануб-Астара" был направлен в Иран.

    Отмечается, что в состав груза входят 140 тонн продовольствия и товаров первой необходимости.

    Очередная гуманитарная помощь, отправленная из России в Иран, поступила на таможенный пункт "Джануб-Астара".

    Как сообщает южное бюро Report, грузовой караван из 7 автомобилей после таможенного досмотра будет переправлен в Иран по коридору Север-Юг.

    Напомним, что 12 марта более 13 тонн гуманитарной помощи МЧС России - лекарства и медицинские принадлежности - были отправлены в Иран транзитом через территорию Азербайджана.

    Отметим, что 11 марта российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил благодарность за оперативную помощь в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за условия для транзита гуманитарной помощи, направленной его страной в Иран, через азербайджанскую территорию.

    Гуманитарная помощь Ирану Таможенный пункт Джануб-Астара Ильхам Алиев Владимир Путин
    Фото
    Rusiyanın İrana göndərdiyi növbəti yardım Azərbaycandan yola salınıb - YENİLƏNİB
    Фото
    Another Russian aid shipment to Iran enters South Astara customs post
    Последние новости

