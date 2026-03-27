Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНО

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из России в Иран через территорию Азербайджана.

Как сообщает южное бюро Report, грузовой караван из 7 автомобилей после прохождения таможенного контроля на таможенном пункте "Джануб-Астара" был направлен в Иран.

Отмечается, что в состав груза входят 140 тонн продовольствия и товаров первой необходимости.

Очередная гуманитарная помощь, отправленная из России в Иран, поступила на таможенный пункт "Джануб-Астара".

Как сообщает южное бюро Report, грузовой караван из 7 автомобилей после таможенного досмотра будет переправлен в Иран по коридору Север-Юг.

Напомним, что 12 марта более 13 тонн гуманитарной помощи МЧС России - лекарства и медицинские принадлежности - были отправлены в Иран транзитом через территорию Азербайджана.

Отметим, что 11 марта российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил благодарность за оперативную помощь в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за условия для транзита гуманитарной помощи, направленной его страной в Иран, через азербайджанскую территорию.