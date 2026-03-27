İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub

    Daxili siyasət
    • 27 mart, 2026
    • 11:21
    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti humanitar yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, 7 avtomobildən ibarət olan yük karvanı gömrük yoxlanışından keçdikdən sonra Şimal–Cənub dəhlizi vasitəsilə İran istiqamətinə yola salınacaq.

    Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. V. Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində göstərilən operativ köməyə, həmçinin ölkəsinin İrana göndərdiyi humanitar yardımın Azərbaycan ərazisindən keçməsinə yaradılmış şəraitə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub
    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub
    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub

    Son xəbərlər

    11:36

    Energetika
    11:31

    Digər ölkələr
    11:21
    Foto

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub

    Daxili siyasət
    11:21

    Komanda
    10:57

    Futbol
    10:55

    Xarici siyasət
    10:44

    Hadisə
    10:44

    Digər
    10:38

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti