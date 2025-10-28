Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Очередная группа переселенцев прибыла в село Сос

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 16:29
    Очередная группа переселенцев прибыла в село Сос Ходжавендского района.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на данном этапе в село переселены 10 семей (42 человека).

    Таким образом, число переселившихся в село Сос семей достигло 20 (89 человек).

    Ходжавендский район село Сос Великое возвращение
