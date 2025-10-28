Очередная группа переселенцев прибыла в село Сос
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 16:29
Очередная группа переселенцев прибыла в село Сос Ходжавендского района.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на данном этапе в село переселены 10 семей (42 человека).
Таким образом, число переселившихся в село Сос семей достигло 20 (89 человек).
