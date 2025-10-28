Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:30
    Xocavənd rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, açarların təqdim olunması mərasimində Mərasimdə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsini, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyini təmsil edən şəxslər iştirak ediblər.

    Xatırladaq ki, bununla Sos kəndinə köçürülən ailələrin sayı 20-yə (89 nəfər) çatıb.

    Xocavənd rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 10 ailə (42 nəfər) köçürülür.

    Bununla Sos kəndinə köçürülən ailələrin sayı 20-yə (89 nəfər) çatacaq.

    Очередная группа переселенцев прибыла в село Сос
    Another group of IDPs arrives in Azerbaijan's Sos village

