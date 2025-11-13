Очередная группа переселенцев прибыла в село Вянгли, им вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 13 ноября, 2025
- 15:01
Очередная группа переселенцев прибыла в село Вянгли Агдеринского района, жителям вручены ключи от новых квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Агдере, на этом этапе в село переселены 11 семей (44 человека).
Таким образом, число вернувшихся в село Вянгли семей достигло 96 (373 человека).
