    Очередная группа переселенцев прибыла в село Вянгли, им вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 15:01
    Очередная группа переселенцев прибыла в село Вянгли, им вручены ключи от квартир

    Очередная группа переселенцев прибыла в село Вянгли Агдеринского района, жителям вручены ключи от новых квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, на этом этапе в село переселены 11 семей (44 человека).

    Таким образом, число вернувшихся в село Вянгли семей достигло 96 (373 человека).

