Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:37
    Ağdərə rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib.

    "Report"un Ağdərəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, kəndə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, bu köçlə Vəngli kəndinə qayıdan ailələrin sayı 96-ya (373 nəfər) çatıb.

    Ağdərə rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb.

    "Report"un Ağdərəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Vəngli kəndinə köçürülən ailələr ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu mərhələdə kəndə 11 ailə (44 nəfər) köçürülüb.

