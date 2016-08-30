Общественный телеканал утвердил тарифный график для платной пропаганды

Секунда самого дорогого эфирного времени стоит 50 манатов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Общественный телеканал (İTV) обнародовал тарифный график для проведения платной агитации на назначенном на 26 сентября всенародном голосовании (референдуме).

Как сообщает Report, тарифный график был утвержден Советом директоров компании.

Продолжительность отведенного на агитацию времени на İTV не должна превышать 5 минут (в различное время в течение дня может быть 3 или же 4 минуты). Сумма тарифа для каждой секунды установлена в размере от 20-ти до 50-ти AZN. На общественном радио продолжительность отведенного на агитацию времени не должна превышать 4 минуты, а тарифы за каждую секунду установлены в размере от 7 до 25-ти AZN.

Отметим, что к предреферендумной агитации приступят с 3 сентября. Процесс агитации завершится 25 сентября в 8:00. Центризбирком зарегистрировал три агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Муниципалитет" и "Гражданское общество".