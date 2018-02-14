Обнародованы районы, по которым поступило наибольшое число обращений в Администрацию президента - СПИСОК

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Анализ поступивших в 2017 году в Администрацию президента обращений показывает, что их число сократилось по сравнению с прошлогодним показателем на 10 тыс. Это продиктовано внимательным отношением к проблемам граждан, оказание помощи в их решении и содержательными ответами на эти обращения. Значительное снижение числа обращений было зафиксировано по Нахчыванской АР, Гяндже, Лянкарану, Мингячевиру, Сумгайыту, Шеки, Ширвану, Абшерону, Агдаму, Агсу, Астаре, Билясувару, Бинагадинскому району, Джалилабаду, Дашкесану, Физули, Гедабеку, Геранбойу, Гаджигабулу, Хачмазу, Хатаинскому району, Имишли, Исмаиллинскому, Кюрдамиру, Гарадагскому району, Газаху, Габале, Гобустану, Гусарам, Лерику, Масаллы, Наримановскому, Насиминскому, Низаминскому, Сабаильскому, Сураханскому району г.Баку, Сиязани, Самуху, Шабрани, Шуше, Тер-Теру, Зардабу, а также другим городам и районам".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Администрации президента Сулейман Исмайлов. Он отметил, что число поступивших обращений увеличилось по сравнению с 2016 годом по Бейлагану, Джебраилу, Кельбаджару, Лачину, Саатлы, Сабирабаду, Шемахе и другим районам: "Это число обращений, приходящихся на 1000 человек. Анализ обращений, поступивших в 2017 году, выявил большое число обращений по районам Баку, а также по Евлаху, Агджабеди, Агдашу, Агстафе, Астаре, Балакену, Бейлагану, Барде, Джебраилу, Гёйчаю, Гёйгёлю, Имишли, Кельбаджару, Губе, Нефтчале, Саатлы, Сальяну, Самуху, Шамкиру, Товузу, Ярдымлы, другим городам и районам республики.

Есть такие Исполнительные власти городов и районов, куда граждане не спешат обращаться по поводу своих проблем, предпочитая направлять свои обращения в вышестоящие инстанции. По таким городам как Евлах, Агдам, Агдаш, Астара, Барда, Гёйчай, Гёйгёль, Кельбаджар, Кюрдамир, Лачину, Нефтчале, Пираллахи, Самухе, Шемахе, Товузу, Ярдымлы, Ясамалу число поступивших в госорганы обращений превышает количество обращений непосредственно в местные исполнительные органы.

Анализ обращений позволяет судить о том, что 66,5% обращений составляют заявления, 33,2% - жалобы, 0,3% - предложения".