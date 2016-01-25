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    Обнародована повестка первого заседания весенней сессии Милли Меджлиса

    В повестку заседания, которое состоится 1 февраля, включены обсуждения по 16 вопросам

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Обнародована повестка первого заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщил на запрос Report пресс-секретарь парламента Акиф Таваккульоглу, в  повестку заседания, которое состоится 1 февраля, включены обсуждения по 16 вопросам. 

    По его словам, на заседании будут рассмотрены вопросы по переформированию Административной и счетной комиссий Милли Меджлиса, утверждению новых членов комитетов, а также утверждению плана законодательных работ весенней сессии парламента в 2016 году. 

    Помимо этого, в повестку включен вопрос утверждения межправительственных договоров, подписанных Азербайджаном с несколькими странами. 

    В то же время, на заседании будут рассмотрены вопросы о внесении поправок и добавлений к законам "О полиции", "Об оперативно-розыскной деятельности", в Миграционный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а также в ряд других законов.

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