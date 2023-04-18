О нас

Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана

Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана Согласно предварительным данным, 8 235 кв. км территории Азербайджана загрязнено минами и другими взрывоопасными боеприпасами.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 17:26
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана

Согласно предварительным данным, 8 235 кв. км территории Азербайджана загрязнено минами и другими взрывоопасными боеприпасами.

Как сообщает Report, об этом на 14-м заседании Национального координационного совета по устойчивому развитию заявил заместитель премьер-министра, председатель совета Али Ахмедов.

Он отметил, что существует прямая связь между целями устойчивого развития и разминированием. При этом борьба с минной угрозой прямо согласуется с 12 из 17 Целей ООН в области устойчивого развития и косвенно с пятью другими целями.

Азербайджан является одной из стран, наиболее загрязненных минами и другими взрывчатыми веществами. Учитывая, что сегодня более 60 стран мира страдают из-за этой проблемы, подчеркнута важность просвещения в этом направлении как на местном уровне, так и в глобальном масштабе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın minalarla çirkləndirilmiş ərazisinin sahəsi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi