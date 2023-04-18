Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана

Согласно предварительным данным, 8 235 кв. км территории Азербайджана загрязнено минами и другими взрывоопасными боеприпасами.

Согласно предварительным данным, 8 235 кв. км территории Азербайджана загрязнено минами и другими взрывоопасными боеприпасами.

Как сообщает Report, об этом на 14-м заседании Национального координационного совета по устойчивому развитию заявил заместитель премьер-министра, председатель совета Али Ахмедов.

Он отметил, что существует прямая связь между целями устойчивого развития и разминированием. При этом борьба с минной угрозой прямо согласуется с 12 из 17 Целей ООН в области устойчивого развития и косвенно с пятью другими целями.

Азербайджан является одной из стран, наиболее загрязненных минами и другими взрывчатыми веществами. Учитывая, что сегодня более 60 стран мира страдают из-за этой проблемы, подчеркнута важность просвещения в этом направлении как на местном уровне, так и в глобальном масштабе.