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Обнародован список изъятой в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов

Обнародован список изъятой в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов Обнародован список изъятой в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 20:01
Обнародован список изъятой в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов

Обнародован список изъятой в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов.

Как сообщает Report, Министерство обороны представило информацию по состоянию на 18:00 28 сентября.

Оружие
1. Стрелковое оружие – 1151
2. Гранатометы – 84
3. Пушки и гаубицы – 16
4. Минометы – 39
5. Противотанковое оружие – 22
6. Оружие ПВО – 132

Техника
1. Бронетехника – 18
2. Автомобильная техника – 120
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 5

Боеприпасы
1. Ракеты – 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2722
3. Зенитные пушечные снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 6653
5. Гранаты – 2266
6. Ручные гранаты – 1368
7. Патроны – 652842
8. Прочие боеприпасы – 2132

Устройства
1. Оптические приборы – 216
2. Другие устройства – 31

Снабжение

1. Средства индивидуального снабжения – 677
2. Установки различного оружия - 8
3. Прочие средства снабжения – 2076.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın bugünədək olan siyahısı açıqlanıb

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