О нас

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан АП на декабрь

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан АП на декабрь Обнародован график приема граждан в декабре 2023 года в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП).
Внутренняя политика
27 ноября 2023 г. 18:45
Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан АП на декабрь

Обнародован график приема граждан в декабре 2023 года в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП).

Как сообщает Report, граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджана по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр 1111.

График приема граждан на декабрь:

Принимающее лицо

День приема

Алиев Магеррам Абыш оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики

1

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики

4

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики

5

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь президента Азербайджанской Республики

5

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики

6,21

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

7

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики

8,15,22

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджанской Республики

8

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

11

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики

12

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики

13

Гасанов Керем Авез оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации президента Азербайджанской Республики

14

Меджидов Талят Тахир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики

15

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджанской Республики

18

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики

19

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики

20

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

25

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

26

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район

27

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

28

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики

29

* * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

29
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dekabrda PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb

Самое читаемое

В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi