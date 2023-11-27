Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан АП на декабрь

Обнародован график приема граждан в декабре 2023 года в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП).

Обнародован график приема граждан в декабре 2023 года в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП).

Как сообщает Report, граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджана по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр 1111.

График приема граждан на декабрь: