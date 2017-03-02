Объявление муниципалитетами бюджетных данных будет принудительным

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане, чтобы ознакомить местное население с исполнением бюджета и потраченными средствами, муниципалитет разместит информацию об этом на специальных табло.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О финансовых основах бюджета".

Согласно закону, муниципалитет контролирует исполнение местного бюджета, в том числе соответствие потраченных средств утвержденным бюджетным показателям и с этой целью привлекает независимых аудиторов.

Согласно проекту, чтобы ознакомить местное население с результатами аудита, со дня их предоставления в муниципалитет информацию будут размещать на специальных табло напротив зданий муниципалитетов. Данные будут представлены на табло в течение месяца.

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.