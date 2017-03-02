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    Объявление муниципалитетами бюджетных данных будет принудительным

    Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане, чтобы ознакомить местное население с исполнением бюджета и потраченными средствами, муниципалитет разместит информацию об этом на специальных табло.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О финансовых основах бюджета".

    Согласно закону, муниципалитет контролирует исполнение местного бюджета, в том числе соответствие потраченных средств утвержденным бюджетным показателям и с этой целью привлекает независимых аудиторов.

    Согласно проекту, чтобы ознакомить местное население с результатами аудита, со дня их предоставления в муниципалитет информацию будут размещать на специальных табло напротив зданий муниципалитетов. Данные будут представлены на табло в течение месяца.

    Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента. 

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