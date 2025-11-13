Новый глава ИВ Гахского района представлен коллективу

Новый глава исполнительной власти Гахского района Эльвин Пашаев представлен коллективу.

Как сообщает Report, его представил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.

Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Эльвин Пашаев выразил благодарность за оказанное ему доверие.

Отметим, что Эльвин Пашаев был назначен главой исполнительной власти Гахского района распоряжением президента от 12 ноября.