Новый глава ИВ Гахского района представлен коллективу

Внутренняя политика
- 13 ноября, 2025
- 17:24
Новый глава исполнительной власти Гахского района Эльвин Пашаев представлен коллективу.
Как сообщает Report, его представил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.
Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Эльвин Пашаев выразил благодарность за оказанное ему доверие.
Отметим, что Эльвин Пашаев был назначен главой исполнительной власти Гахского района распоряжением президента от 12 ноября.
