    Новый глава ИВ Гахского района представлен коллективу

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 17:24
    Новый глава ИВ Гахского района представлен коллективу

    Новый глава исполнительной власти Гахского района Эльвин Пашаев представлен коллективу.

    Как сообщает Report, его представил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.

    Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Эльвин Пашаев выразил благодарность за оказанное ему доверие.

    Отметим, что Эльвин Пашаев был назначен главой исполнительной власти Гахского района распоряжением президента от 12 ноября.

    Гахский район исполнительная власть
