İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Qaxın yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 17:07
    Qaxın yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunan Elvin Paşayev bu gün rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə kollektivə təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, təqdimatı Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev edib.

    Təqdimatda Zeynal Nağdəliyev çıxış edib və ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb.

    E.Paşayev ona göstərilən etimada görə minnətdarlıq edib.

    Qeyd edək ki, Elvin Paşayev Prezidentin Sərəncamı ilə noyabrın 12-də Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

    Qax Elvin Paşayev Zeynal Nağdəliyev
    Foto
    Новый глава ИВ Гахского района представлен коллективу
    Foto
    Head of Gakh District Executive Authority introduced to staff

    Son xəbərlər

    18:16

    Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıb

    Region
    18:13
    Foto

    Ceyhun Bayramov Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Digər
    18:11

    "Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb

    Digər ölkələr
    18:10

    İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    17:49

    Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıb

    Region
    17:45

    Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırır

    Digər ölkələr
    17:39
    Foto

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilib

    Maliyyə
    17:36

    Gürcüstanda təyyarə qəzasında həlak olanların cənazələri bu gün Türkiyəyə yola salınır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti