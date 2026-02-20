Названо число безработных в Азербайджане

По состоянию на 1 февраля 2026 года в местных структурах Госагентства занятости Азербайджана зарегистрированы 245,6 тыс. безработных.

Как сообщает Report, эти данные приведены в отчете Госкомстата, посвященном макроэкономическим показателям экономического и социального развития страны за январь 2026.

Согласно информации, 51,9 процента зарегистрированных безработных составляют женщины. Среднемесячная сумма страховых выплат по безработице составила 446,6 манатов.