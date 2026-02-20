Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Названо число безработных в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 16:54
    Названо число безработных в Азербайджане

    По состоянию на 1 февраля 2026 года в местных структурах Госагентства занятости Азербайджана зарегистрированы 245,6 тыс. безработных.

    Как сообщает Report, эти данные приведены в отчете Госкомстата, посвященном макроэкономическим показателям экономического и социального развития страны за январь 2026.

    Согласно информации, 51,9 процента зарегистрированных безработных составляют женщины. Среднемесячная сумма страховых выплат по безработице составила 446,6 манатов.

    число безработных Госкомстат Азербайджан
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    17:07

    Добыча товарного газа в Азербайджане в январе выросла почти на 9%

    Энергетика
    17:03

    В Азербайджане сократилось число браков и разводов

    Внутренняя политика
    17:01

    Зампред ГТК: Расширение электронной торговли увеличивает число нарушений

    Бизнес
    16:57

    Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

    Инфраструктура
    16:55

    В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшек

    Внутренняя политика
    16:54

    Названо число безработных в Азербайджане

    Внутренняя политика
    16:51

    Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней

    В регионе
    16:50

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении

    Внешняя политика
    16:39

    ГТК: В 2025 году таможенные органы выиграли 83% судебных дел

    Бизнес
    Лента новостей