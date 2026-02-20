Названо число безработных в Азербайджане
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 16:54
По состоянию на 1 февраля 2026 года в местных структурах Госагентства занятости Азербайджана зарегистрированы 245,6 тыс. безработных.
Как сообщает Report, эти данные приведены в отчете Госкомстата, посвященном макроэкономическим показателям экономического и социального развития страны за январь 2026.
Согласно информации, 51,9 процента зарегистрированных безработных составляют женщины. Среднемесячная сумма страховых выплат по безработице составила 446,6 манатов.
Последние новости
17:07
Добыча товарного газа в Азербайджане в январе выросла почти на 9%Энергетика
17:03
В Азербайджане сократилось число браков и разводовВнутренняя политика
17:01
Зампред ГТК: Расширение электронной торговли увеличивает число нарушенийБизнес
16:57
Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАОИнфраструктура
16:55
В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшекВнутренняя политика
16:54
Названо число безработных в АзербайджанеВнутренняя политика
16:51
Арагчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 днейВ регионе
16:50
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту СловенииВнешняя политика
16:39