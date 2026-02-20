İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 16:39
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Azərbaycanda 2026-cı il fevral ayının 1-nə əsasən, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 245,6 min nəfər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb.

    Qeyd edilib ki, onların 51,9 faizini qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 446,6 manat olub.

    işsiz Dövlət Statistika Komitəsi Dövlət Məşğulluq Agentliyi
