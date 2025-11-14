Названа численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 28 758 человек или на 0,3%.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, по состоянию на 1 октября текущего года численность населения достигла 10 253 647 человек.

54,4% жителей страны составляют городские жители, 45,6% - сельские; 49,8% населения - мужчины, 50,2% - женщины.