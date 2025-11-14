Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Названа численность населения Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 15:17
    Названа численность населения Азербайджана

    Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 28 758 человек или на 0,3%.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, по состоянию на 1 октября текущего года численность населения достигла 10 253 647 человек.

    54,4% жителей страны составляют городские жители, 45,6% - сельские; 49,8% населения - мужчины, 50,2% - женщины.

    численность населения Госкомстат
    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
    Azerbaijan's population grows by 28,758 since start of 2025

    Последние новости

    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    15:42

    Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1,2%

    Промышленность
    15:36

    Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия

    Происшествия
    15:29

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%

    Энергетика
    15:28

    Бахтияр Асланбейли: BP ведет переговоры о расширении деятельности в Азербайджане

    Энергетика
    15:27

    СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

    Другие страны
    15:25

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

    Финансы
    15:24

    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    15:23

    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    Внутренняя политика
    Лента новостей