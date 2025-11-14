Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Daxili siyasət
14 noyabr, 2025
- 15:11
Azərbaycanda əhalinin sayı ilin əvvəlindən 28 min 758 nəfər və ya 0,3 faiz artıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Belə ki, əhalinin sayı cari ilin oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 253 min 647 nəfərə çatıb.
Ölkə əhalisinin 54,4 faizini şəhər, 45,6 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.
