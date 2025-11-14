İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:11
    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

    Azərbaycanda əhalinin sayı ilin əvvəlindən 28 min 758 nəfər və ya 0,3 faiz artıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Belə ki, əhalinin sayı cari ilin oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 253 min 647 nəfərə çatıb.

    Ölkə əhalisinin 54,4 faizini şəhər, 45,6 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.

    Названа численность населения Азербайджана
    Azerbaijan's population grows by 28,758 since start of 2025

