    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 17:21
    Назначен новый глава Государственного агентства по охране стратегических объектов

    Сардар Сулейман оглу Сафаров назначен начальником Государственного агентства по охране стратегических объектов.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Другим распоряжением главы государства Сафарову присвоено звание "генерал-майор".

    Согласно ранее подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, Ильгар Рза оглу Аббасов был освобожден от должности начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов.

    Ильхам Алиев распоряжение Сардар Сафаров
