Назначен новый глава Государственного агентства по охране стратегических объектов
Внутренняя политика
- 24 октября, 2025
- 17:21
Сардар Сулейман оглу Сафаров назначен начальником Государственного агентства по охране стратегических объектов.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением главы государства Сафарову присвоено звание "генерал-майор".
Согласно ранее подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, Ильгар Рза оглу Аббасов был освобожден от должности начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов.
