    Глава Госагентства по охране стратегических объектов освобожден от должности

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 17:12
    Руководитель Государственного агентства по охране стратегических объектов генерал-майор Ильгар Рза оглу Аббасов освобожден от должности.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Ильхам Алиев распоряжение Ильгар Аббасов охрана стратегических объектов
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM
    Head of State Agency for Protection of Strategic Objects relieved of his duties

