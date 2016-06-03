​Назим Ибрагимов: Азербайджанцы всего мира должны проявлять активность

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В ближайшие пять лет азербайджанские диаспорские организации ждет еще большее развитие.

Об этом в ответ на вопрос Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

По его словам, государство особо контролирует работу диаспоры: "В зарубежных СМИ очень много журналистов армянского происхождения, близких к армянским кругам. Азербайджанцы же составляют меньшинство".

Глава комитета отметил, что армяне начали политику лоббизма еще сто лет назад: "Мы осуществляем активную деятельность с 2001 года. Со временем мы разовьем этот процесс. Для этого азербайджанцы всего мира должны проявлять активность. Если мы их поддержим, результат будет достигнут".