Население Азербайджана превысило 10,26 млн человек
Внутренняя политика
- 18 марта, 2026
- 16:58
Численность населения Азербайджана увеличилась на 1 689 человек (0,02%) с начала года и по состоянию на 1 февраля 2026 года достигла 10 млн 264 тыс. 40 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно информации, 54,3% населения страны проживает в городах, 45,7% - в селах, 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.
