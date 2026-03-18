Население Азербайджана превысило 10,26 млн человек

Численность населения Азербайджана увеличилась на 1 689 человек (0,02%) с начала года и по состоянию на 1 февраля 2026 года достигла 10 млн 264 тыс. 40 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 54,3% населения страны проживает в городах, 45,7% - в селах, 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.