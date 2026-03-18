Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 16:24
Azərbaycanda əhalinin sayı ilin əvvəlindən 1689 nəfər və ya 0,02 faiz artaraq 2026-cı il fevral ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 264 40 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Ölkə əhalisinin 54,3 faizini şəhər, 45,7 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.
16:30
Azərbaycan biznes turizmi potensialını ilk dəfə Honq Konqda təqdim edirTurizm
16:28
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:26
Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 6 %-ə yaxın artıbMaliyyə
16:26
Azərbaycanda ilin ilk ayında 8 minə yaxın körpə doğulubDaxili siyasət
16:26
Bu ilin birinci ayında ölkədə vlənən və boşananların sayı azalıbDaxili siyasət
16:24
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 20 %-ə yaxın artıbMaliyyə
16:24
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:23
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün maarifləndirici görüş keçirilibFərdi
16:22