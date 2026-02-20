Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Население Азербайджана превысило 10,26 млн человек

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 17:14
    Население Азербайджана превысило 10,26 млн человек

    Население Азербайджана в 2025 году увеличилось на 37 462 человека (на 0,4%) и на 1 января 2026 года достигло 10 262 351 человека.

    Как передает Report, такие данные приводит Государственный комитет по статистике Азербайджана.

    Согласно информации, 54,3% населения страны проживает в городах, 45,7% - в селах.

    От общей численности населения 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.

    Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb
    Azerbaijan population reaches 10.26 million
