Население Азербайджана превысило 10,26 млн человек

Население Азербайджана в 2025 году увеличилось на 37 462 человека (на 0,4%) и на 1 января 2026 года достигло 10 262 351 человека.

Как передает Report, такие данные приводит Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, 54,3% населения страны проживает в городах, 45,7% - в селах.

От общей численности населения 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.