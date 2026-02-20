Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 16:39
2025-ci ildə ölkə üzrə əhalinin sayı 37 462 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 2026-cı il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 10 262 351 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar-dekabr ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb.
Ölkə əhalisinin 54,3 faizini şəhər, 45,7 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.
Son xəbərlər
16:57
Azərbaycan BƏT-in əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulubXarici siyasət
16:55
Əraqçi: İran ABŞ ilə saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırırRegion
16:50
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 15 %-dən çox artıbEnergetika
16:50
Asbest və tərkibində asbest olan materialların mülki dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı dəyişiklik təsdiqlənibDaxili siyasət
16:47
Foto
Gəncədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nofəl Əsgərov dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
16:43
Keçən il Azərbaycana gələn və ölkədən xaricə gedənlərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
16:42
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Medianın İnkişafı Agentliyinə, Multikulturalizm Mərkəzi isə BMTM-ə birləşdirilirDaxili siyasət
16:42
Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıbMaliyyə
16:41