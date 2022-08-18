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За нарушения правил пользования Национальным архивным фондом будут штрафовать

За нарушения правил пользования Национальным архивным фондом будут штрафовать 15:58
Внутренняя политика
18 августа 2022 г. 16:35
За нарушения правил пользования Национальным архивным фондом будут штрафовать

Нарушителей правил использования документов Национального архивного фонда будут штрафовать.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменениям, за нарушение требований законодательства в сфере Национального архивного фонда в отношении рядовых граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере 50-80 манатов, должностных лиц - 300-400 манатов, юридических лиц – 1000-1500 манатов.

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