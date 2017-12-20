Награждены лица, имеющие заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт - СПИСОК

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт.

Как сообщает Report, за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт глава государства наградил медалью "Терегги" следующих лиц:

Абушева Гудрата Сафияр оглу

Агаева Алескера Гардашхан оглу

Баширова Ильхама Джаваншир оглу

Джафарова Эйваза Агалар оглу

Джафарова Шакира Ибрагим оглу

Джалилову Назилю Явер гызы

Челебизаде Низами Махсуд оглу

Алиева Фикрета Исмаил оглу

Амирова Али Менсималы оглу

Исмаилова Фаига Газанфар оглу

Исмаилова Исраиля Ашраф оглу

Керимова Акифа Аббас оглу

Гулиева Яшара Магеррам оглу

Мамедова Джалала Алшан оглу

Мамедова Гардашхана Меджид оглу

Мусаева Шакира Муса оглу

Набиева Намика Ширван оглу

Рашидова Мирзагу Муршуд оглу

Сафарли Ильхама Махмуд оглу

Самедова Теймура Гырымхан оглу

Сулейманова Гадира Али оглу

Шафиева Ашрафа Джавад оглу

Тагиеву Тарлану Явер гызы

Юсифова Эмиля Айдын оглу.

Другим распоряжением президента, лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт, присвоены следующие почетные звания:

"Заслуженный инженер"

Ахмедову Хандану Мурсал оглу

Алиеву Гамлету Испендияр оглу

Нуриеву Сохбатдину Надир оглу

Зейналову Акифу Гасан оглу

"Заслуженный врач"

Джавадовой Мехпаре Аллахверди гызы

Эйвазову Рафаилу Гурбан оглу

Ибадову Кямилю Бахадур оглу

"Заслуженный журналист"

Дамирову Ильдырыму Гюлалы оглу

Йолчиеву Варису Муса оглу

"Заслуженный учитель"

Пиргулиевой Метанет Сафар гызы

Ширинову Мухаммеду Башир оглу

"Заслуженный артист"

Гусейнову Эйтираму Бахадур оглу

Ширинову Техмиразу Махъяддин оглу

"Заслуженный работник культуры"

Сулейманову Вагифу Саттар оглу.