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    ​Начался визит президента Ильхама Алиева в Агсуинский район

    Глава государства посетил возведенный в центре города Агсу памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цветы

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в Агсуинский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил возведенный в центре города Агсу памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву и возложил цветы.

    Глава Исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидалиев сообщил, что в парке Гейдара Алиева, где установлен памятник великому лидеру, проведена большая работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы. Парк стал одним из любимых центров отдыха жителей района.

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