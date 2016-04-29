​Начался визит президента Ильхама Алиева в Агсуинский район

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в Агсуинский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил возведенный в центре города Агсу памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву и возложил цветы.

Глава Исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидалиев сообщил, что в парке Гейдара Алиева, где установлен памятник великому лидеру, проведена большая работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы. Парк стал одним из любимых центров отдыха жителей района.