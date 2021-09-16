На заседании Координационного штаба был обсужден ряд важных вопросов

Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях

Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством главы Администрации президента и Координационного штаба Самира Нуриева.

Участники заседания проанализировали последнюю ситуацию с реализацией поручений главы государства, краткосрочные и среднесрочные цели, а также обеспечение межведомственной координации для их решения.

С.Нуриев отметил, что проводимые на освобожденных территориях под руководством президента Ильхама Алиева широкомасштабные строительные работы являются примером и в мировом масштабе. Вместе с тем, для качественного и оперативного выполнения поставленных задач необходимо мобилизовать силы с целью достижения конкретных результатов в деятельности штаба и рабочих групп при Межведомственном центре.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с градостроительством, энергообеспечением, восстановлением исторических и культурных памятников, плановой организацией образовательных и медицинских услуг, определены следующие шаги для выполнения поставленных задач и даны соответствующие поручения.