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На заседании Координационного штаба был обсужден ряд важных вопросов

На заседании Координационного штаба был обсужден ряд важных вопросов Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях
Внутренняя политика
16 сентября 2021 г. 19:11
На заседании Координационного штаба был обсужден ряд важных вопросов

Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством главы Администрации президента и Координационного штаба Самира Нуриева.

Участники заседания проанализировали последнюю ситуацию с реализацией поручений главы государства, краткосрочные и среднесрочные цели, а также обеспечение межведомственной координации для их решения.

С.Нуриев отметил, что проводимые на освобожденных территориях под руководством президента Ильхама Алиева широкомасштабные строительные работы являются примером и в мировом масштабе. Вместе с тем, для качественного и оперативного выполнения поставленных задач необходимо мобилизовать силы с целью достижения конкретных результатов в деятельности штаба и рабочих групп при Межведомственном центре.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с градостроительством, энергообеспечением, восстановлением исторических и культурных памятников, плановой организацией образовательных и медицинских услуг, определены следующие шаги для выполнения поставленных задач и даны соответствующие поручения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Coordination Headquarters discusses several important issues at its meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlaqələndirmə Qərargahının iclasında bir sıra vacib məsələlər müzakirə olunub

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