    На военном параде в Баку впервые показали морской дрон-камикадзе "Кайра"

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 15:07
    На военном параде в Баку впервые показали морской дрон-камикадзе Кайра

    Азербайджанская армия представила принятый на вооружение надводный морской дрон-камикадзе "Кайра".

    Как сообщает Report, это средство впервые продемонстрировано 8 ноября на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    Azərbaycan Ordusu silahlanmaya yeni qəbul edilən "Kayra" kamikadze tipli suüstu dəniz vasitəsini nümayiş etdirib
    Kaira naval kamikaze drone unveiled for first time at military parade in Baku

