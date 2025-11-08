На военном параде в Баку впервые показали морской дрон-камикадзе "Кайра"

Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства Внешняя политика

Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению Mestera Финансы

Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой Внутренняя политика

Фото Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ Индивидуальные

Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18% Бизнес

Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы Внешняя политика

В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ Тегерана Инфраструктура

Фото Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО Индивидуальные