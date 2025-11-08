İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan Ordusu silahlanmaya yeni qəbul edilən "Kayra" kamikadze tipli suüstu dəniz vasitəsini nümayiş etdirib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:58
    Azərbaycan Ordusu silahlanmaya yeni qəbul edilən Kayra kamikadze tipli suüstu dəniz vasitəsini nümayiş etdirib

    Azərbaycan Ordusu silahlanmaya yeni qəbul edilən "Kayra" kamikadze tipli suüstu dəniz vasitəsini nümayiş etdirib.

    "Report" xəbər verir ki, dəniz vasitəsi noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda keçid edib.

