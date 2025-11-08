Kaira naval kamikaze drone unveiled for first time at military parade in Baku
Domestic policy
- 08 November, 2025
- 15:28
The Azerbaijani army has unveiled the Kaira kamikaze surface naval drone, which has entered service, Report informs.
This weapon was first demonstrated on November 8 at a military parade in Baku dedicated to the fifth anniversary of Azerbaijan's victory in the Patriotic War.
Latest News
15:56
Malaysia congratulates Azerbaijan on Victory DayForeign policy
15:41
JF-17 multirole fighter jets displayed at military parade in BakuMilitary
15:40
New operational-tactical missile system put into service in AzerbaijanMilitary
15:28
Kaira naval kamikaze drone unveiled for first time at military parade in BakuDomestic policy
15:26
Erdogan's administration releases footage from military parade in BakuForeign policy
15:20
Video
Azerbaijan's new Vashag, Cobra II military vehicles displayed at Baku paradeMilitary
15:20
Viking mobile combat complex demonstrated at military parade in BakuMilitary
15:19
Photo
Video
Military parade dedicated to Victory Day concludes in Baku – UPDATED-5Military
14:49