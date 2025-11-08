Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade

    Kaira naval kamikaze drone unveiled for first time at military parade in Baku

    Domestic policy
    • 08 November, 2025
    • 15:28
    Kaira naval kamikaze drone unveiled for first time at military parade in Baku

    The Azerbaijani army has unveiled the Kaira kamikaze surface naval drone, which has entered service, Report informs.

    This weapon was first demonstrated on November 8 at a military parade in Baku dedicated to the fifth anniversary of Azerbaijan's victory in the Patriotic War.

    Azerbaijan kamikaze drone Military Parade
    Azərbaycan Ordusu silahlanmaya yeni qəbul edilən "Kayra" kamikadze tipli suüstu dəniz vasitəsini nümayiş etdirib
    На военном параде в Баку впервые показали морской дрон-камикадзе "Кайра"

