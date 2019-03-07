На устранение последствий землетрясения президент Азербайджана выделил 11 млн манатов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для продолжения работ по устранению ущерба, причиненного жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в результате стихийного бедствия, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено в целом 11 млн манатов, в том числе для продолжения строительства жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов и восстановительно-укрепительных работ в них - министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики 5 млн манатов, на ремонт жилых домов - исполнительной власти Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов по 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.