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Report Georgia

На устранение последствий стихийного бедствия районам выделено по 3 млн манатов

На устранение последствий стихийного бедствия районам выделено по 3 млн манатов Двум районам выделено по 3 млн манатов
Внутренняя политика
20 августа 2020 г. 13:58
На устранение последствий стихийного бедствия районам выделено по 3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском и Шамахинском районах Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском и Шамахинском районах, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики исполнительным властям Агсуинского и Шамахинского районов на ремонт этих домов выделено по три миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке İcra hakimiyyətlərinin hər birinə 3 milyon manat ayrıldı

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