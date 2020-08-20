На устранение последствий стихийного бедствия районам выделено по 3 млн манатов

Двум районам выделено по 3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском и Шамахинском районах Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском и Шамахинском районах, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики исполнительным властям Агсуинского и Шамахинского районов на ремонт этих домов выделено по три миллиона манатов.