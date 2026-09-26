Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 19:43
    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана Формулы 1

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, на котором глава государства и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Report представляет публикацию:

    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video of Azerbaijan Grand Prix posted on President's social media accounts
    MiniBoss
    MiniBoss

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