İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 19:37
    Prezidentin sosial media hesablarında Formula 1ə dair videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında onun və birinci xanım Mehriban Əliyevanın "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisini izlədiyi əks olunan videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Video
    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
    Video
    Video of Azerbaijan Grand Prix posted on President's social media accounts
    MiniBoss
    MiniBoss

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