Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об участии в AIIF 2026

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 13:54
    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об участии в AIIF 2026

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео об участии во II Азербайджанском международном инвестиционном форуме AIIF 2026.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Видео
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb
    Видео
    Video of Ilham Aliyev's participation in AIIF 2026 posted on his social media accounts
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    MiniBoss

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