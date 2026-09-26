На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об участии в AIIF 2026
Внутренняя политика
- 26 сентября, 2026
- 13:54
На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео об участии во II Азербайджанском международном инвестиционном форуме AIIF 2026.
Report представляет публикацию:
Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib. pic.twitter.com/vspba5lPPh— İlham Əliyev (@azpresident) September 26, 2026
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