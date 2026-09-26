İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 13:46
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026)
    Video
    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео об участии в AIIF 2026
    Video
    Video of Ilham Aliyev's participation in AIIF 2026 posted on his social media accounts
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