    На станции метро "Улдуз" создан мемориал жертвам трагедии 1995 года

    Внутренняя политика
    28 октября, 2025
    • 12:22
    На станции метро Улдуз создан мемориал жертвам трагедии 1995 года

    В вестибюле станции "Улдуз" бакинского метро создан мемориал, посвященный жертвам трагедии 28 октября 1995 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов на церемонии, посвященной 30-летней годовщине трагедии.

    Он подчеркнул, что на мемориале расположено 289 листьев, которые символизируют число людей, погибших в той страшной трагедии.

    Напомним, что 28 октября 1995 года в туннеле между станциями "Улдуз" и "Нариманов" бакинского метро загорелся состав. В результате трагедии погибли 289 человек, включая 28 детей.

    "Ulduz" metrostansiyasında 1995-ci il faciəsi qurbanlarına aid memorial yaradılıb

