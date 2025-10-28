İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Ulduz" metrostansiyasında 1995-ci il faciəsi qurbanlarına aid memorial yaradılıb

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:39
    Ulduz metrostansiyasında 1995-ci il faciəsi qurbanlarına aid memorial yaradılıb

    Bakı metrosunun "Ulduz" stansiyasının vestibülündə 28 oktyabr 1995-ci il faciəsi qurbanlarına həsr olunan memorial yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədr müavini Hidayət Məmmədov "Ulduz" stansiyasında baş verən 28 oktyabr 1995-ci il hadisəsinin 30-cu ildönümünün qeyd olunması mərasimində deyib.

    O bildirib ki, memorialda 289 yarpaq yer alıb: "Həmin yarpaqlar sözügedən hadisədə həlak olan insanların sayının simvoludur".

    Qeyd edək ki, 28 oktyabr 1995-ci il tarixində Bakı metrosunun "Ulduz" və "Nərimanov" stansiyaları arasında dəhşətli yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində 289 nəfər həlak olub.

