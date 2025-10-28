"Ulduz" metrostansiyasında 1995-ci il faciəsi qurbanlarına aid memorial yaradılıb
Daxili siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 11:39
Bakı metrosunun "Ulduz" stansiyasının vestibülündə 28 oktyabr 1995-ci il faciəsi qurbanlarına həsr olunan memorial yaradılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Bakı Metropoliteni" QSC-nin sədr müavini Hidayət Məmmədov "Ulduz" stansiyasında baş verən 28 oktyabr 1995-ci il hadisəsinin 30-cu ildönümünün qeyd olunması mərasimində deyib.
O bildirib ki, memorialda 289 yarpaq yer alıb: "Həmin yarpaqlar sözügedən hadisədə həlak olan insanların sayının simvoludur".
Qeyd edək ki, 28 oktyabr 1995-ci il tarixində Bakı metrosunun "Ulduz" və "Nərimanov" stansiyaları arasında dəhşətli yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində 289 nəfər həlak olub.
Son xəbərlər
12:22
ASA: Türk dövlətlərinin ortaq Insurtech platformasının yaradılması regionun rəqabət gücünü artıracaqMaliyyə
12:22
İlham Əliyev İmişlidə "Promalt" MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışını edibDaxili siyasət
12:21
Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
12:20
Səfirlik İraq vətəndaşlarının Azərbaycana səfər zamanı çətinliklərlə üzləşməsi iddialarına cavab veribDigər
12:20
Foto
Hərbi xidmətlə bağlı Mərkəzi Çağırış Komissiyasının iclası keçirilibHadisə
12:19
Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 0,1 milyon manat xalis mənfəət əldə edibMaliyyə
12:18
Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 2,5 dəfə azalıbMaliyyə
12:17
XİN rəhbəri: Ukrayna Niderlandın dəstəyinə güvənə bilərDigər ölkələr
12:17