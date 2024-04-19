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На ферме в Ходжавенде обнаружено большое количество взрывных устройств

На ферме в Ходжавенде обнаружено большое количество взрывных устройств В постройке на ферме в селе Ходжавенд Ходжавендского района обнаружено большое количество взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Внутренняя политика
19 апреля 2024 г. 12:48
На ферме в Ходжавенде обнаружено большое количество взрывных устройств

В постройке на ферме в селе Ходжавенд Ходжавендского района обнаружено большое количество взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Сотрудники ANAMA в ходе операции по разминированию обнаружили на названной территории большое количество самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ с электрическими и неэлектрическими детонаторами, подготовленных для осуществления мощного взрыва, а также кустарных взрывных устройств, собранных с использованием ручных гранат D1, произведенных в Армении.

Сотрудники агентства обезвредили обнаруженные взрывные устройства.

С учетом обнаружения большого количества мин-ловушек в ANAMA призвали граждан не заходить в строения и не прикасаться к подозрительным предметам на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоANAMA finds explosive devices, substances on farm in Khojavand
Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənddə fermada xeyli sayda partlayıcı qurğu və maddə aşkarlanıb

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