Мурадова: Женский совет в рамках СВМДА создан по инициативе Азербайджана
Внутренняя политика
- 14 апреля, 2026
- 15:43
Азербайджан являлся инициатором создания Женского совета в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на первом заседании в Баку будет обсужден План действий Совета.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова на пресс-конференции во вторник в Баку, посвященной первому заседанию Женского совета СВМДА.
Она подчеркнула, что Женский совет СВМДА и Госкомитет будут обмениваться опытом в области защиты прав детей и женщин:
"За счет Женского совета мы также будем продвигать интересы женщин и детей в СВМДА. На первом заседании (сегодня, 14 апреля - ред.) будет обсуждена подготовка плана действий Совета".
17:12
Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 годаДругие страны
17:12
В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаевФинансы
17:09
Шахин Махмудзаде: Гражданам нужно брать кредиты с учетом финансовых возможностейФинансы
17:08
МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций АзербайджанаФинансы
17:04
МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два годаФинансы
17:03
Видео
В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбакПроисшествия
17:00
МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в годФинансы
16:58
ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор АзербайджанаФинансы
16:56