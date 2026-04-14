Мурадова: Женский совет в рамках СВМДА создан по инициативе Азербайджана

Азербайджан являлся инициатором создания Женского совета в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на первом заседании в Баку будет обсужден План действий Совета.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова на пресс-конференции во вторник в Баку, посвященной первому заседанию Женского совета СВМДА.

Она подчеркнула, что Женский совет СВМДА и Госкомитет будут обмениваться опытом в области защиты прав детей и женщин:

"За счет Женского совета мы также будем продвигать интересы женщин и детей в СВМДА. На первом заседании (сегодня, 14 апреля - ред.) будет обсуждена подготовка плана действий Совета".